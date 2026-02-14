Paupisi Un anno dalla scomparsa di Francescopio | la lettera della sorella Annachiara

Il 14 febbraio scorso, Francescopio Pannella ha perso la vita in un incidente stradale a Paupisi, lasciando la famiglia in lutto. Sua sorella Annachiara ha deciso di scrivere una lettera per ricordarlo, un anno dopo quella tragica giornata. La donna rivela come il dolore continui a far sentire la sua presenza ogni giorno, e come l’affetto per lui non si sia mai affievolito. Tra ricordi e emozioni, Annachiara ha condiviso un dettaglio sulla sua ultima conversazione con Francescopio, sottolineando quanto gli mancasse il sorriso.

Tempo di lettura: 4 minuti Ad un anno dalla tragica scomparsa di Francescopio Pannella, morto in un incidente stradale il giorno di San Valentino, la sorella Annachiara affida alle parole un dolore che non si spegne e un amore che resta. Un testo intenso e autentico, che è insieme ricordo, ferita aperta e invito alla vita: quella vissuta con coraggio, ma anche con responsabilità. Una testimonianza che va oltre il lutto personale e parla a tutti, soprattutto ai più giovani. “Per una persona chiusa, che fatica a esternare i sentimenti, quest’anno ne ho tirati fuori tanti. Non avrei mai pensato di dover scrivere di te, di dover essere qui a ricordarti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Paupisi, Un anno dalla scomparsa di Francescopio: la lettera della sorella Annachiara Paupisi ricorda Francesco Pio Pannella a un anno dalla tragedia Paupisi si prepara a ricordare Francesco Pio Pannella, morto un anno fa in un incidente stradale. La Scuola della Bigia ai Musei civici. A Monza la dedica di Anselmo Bucci alla sorella scomparsa troppo presto La mostra dedicata ad Anselmo Bucci presso i Musei Civici di Monza presenta, fino al 15 marzo, l’opera “La Scuola della Bigia”. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Gazzetta di Benevento; Al via il Carnevale Paupisano tra armonia, divertimento e tradizione; Paupisi ricorda Francesco Pio Pannella a un anno dalla tragedia; giornata straordinaria dedicata alla raccolta dei rifiuti speciali ed urbani Archivi. Al via il Carnevale Paupisano tra armonia, divertimento e tradizioneDa domani, 8 febbraio in piazza per i più piccoli e non solo ... msn.com Paupisi ricorda Francesco Pio Pannella a un anno dalla sua scomparsa. Il 14 febbraio Messa e fiaccolata in suo onore. #Paupisi #FrancescoPioPannella #Ricordo #SanValentino x.com "Pio, sei e sarai per sempre il nostro amore più grande”. Il 14 alle 18 Messa in suffragio #Paupisi facebook