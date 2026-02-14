Il ciclo di eventi intitolato ‘Passaggi sonori’ offre serate di jazz e melodie, creando un vero e proprio racconto attraverso i suoni. La prima serata si svolge questa sera nel cortile di una scuola di musica a Ferrara, dove musicisti locali esibiranno brani originali e rivisitazioni di classici. L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti, mira a far conoscere il talento dei giovani musicisti della regione. Gli spettatori potranno ascoltare le esibizioni dal vivo, immersi in un’atmosfera intima e coinvolgente.

Per il ciclo di appuntamenti ad ingresso libero di ‘Amf Showcase’ organizzati dalla scuola di ‘Musica Moderna – Associazione Musicisti di Ferrara’ in collaborazione con ‘Assonanza’, associazione delle scuole di musica della Regione Emilia-Romagna, con il patrocinio e il contributo del Comune. Oggi, alle 15.30, si terrà ‘Passaggi sonori - La musica di Roberto Manuzzi ’, nell’aula magna Stefano Tassinari (via Darsena, 57). Roberto Manuzzi è un musicista di spicco che da oltre 40 anni arricchisce la scena musicale ferrarese: sassofonista, armonicista e docente al Conservatorio, è noto al grande pubblico anche per il lungo sodalizio artistico che lo ha visto affiancare, per oltre un quarto di secolo, il cantautore Francesco Guccini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Passaggi sonori’, jazz e melodie. Quando il suono diventa racconto

Tra grandi nomi e nuove voci, il Piacenza jazz fest 2026 ha preso il via giovedì sera con un concerto di anteprima all’auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Carmelo Coglitore unisce musica e immagini in un progetto che attraversa jazz, cinema e memoria.

