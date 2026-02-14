Pascuzzi andamento demografico nel mirino

Simone Pascuzzi critica il sindaco Moris Guidi perché, secondo lui, le proiezioni sulla crescita della popolazione nel 2025 sono troppo ottimistiche. Pascuzzi, membro della lista ‘San Mauro Futura’, sostiene che i numeri ufficiali non riflettano la realtà, soprattutto considerando le recenti difficoltà economiche e le migrazioni che stanno riducendo le famiglie nel Comune.

A San Mauro Pascoli, Simone Pascuzzi, consigliere comunale della lista 'San Mauro Futura', non è d'ccordo sulle dichiarazioni positive del sindaco Moris Guidi in merito all'andamento demografico del 2025. Dice: "La crescita della popolazione, +47 nel 2024 e +79 nel 2025, è dovuta esclusivamente al saldo migratorio positivo. Il saldo naturale, cioè la differenza tra nascite e decessi, è negativo in entrambi gli anni: -11 nel 2024 e -28 nel 2025. Questo significa che a San Mauro Pascoli si continua a registrare un numero di decessi superiore alle nascite, con un peggioramento evidente nell'ultimo anno.