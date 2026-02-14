Parma serie di furti sventati | un ladro incastrato dalla fasciatura e da un obbligo di firma in caserma

A Parma, un ladro di 43 anni è stato arrestato dopo una serie di furti, tra cui alcune spaccate nel centro. L’uomo è stato riconosciuto grazie a una fasciatura sulla mano e a un obbligo di firma presso la caserma dei carabinieri. La polizia ha scoperto che il sospetto aveva tentato di nascondere le prove del suo operato, ma la ferita e i documenti di identificazione lo hanno tradito.

Spaccate a Parma, un ladro incastrato dalla fasciatura: 43enne in carcere dopo una serie di furti. Parma è più sicura dopo l'arresto di un uomo di 43 anni, responsabile di una serie di spaccate che hanno colpito il centro della città. L'incriminato, già noto alle forze dell'ordine, è stato individuato e arrestato grazie a un dettaglio inaspettato: una fasciatura alla mano, riconosciuta dai Carabinieri grazie alla sua presenza in caserma per adempiere a un obbligo di firma. L'escalation di furti e l'allarme dei commercianti. La scia di furti aveva creato crescente allarme tra i commercianti del centro storico di Parma, con vetrine infrante e danni significativi.