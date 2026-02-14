Parcheggio pagato auto rimossa e 172 euro da sborsare | il sabato ' frustrante' di un automobilista a Como

Da quicomo.it 14 feb 2026

Un automobilista di Como si trova a pagare 172 euro e a vedere la sua auto rimossa dopo aver parcheggiato in un’area soggetta a restrizioni durante il fine settimana. La causa risiede nella mancanza di informazioni chiare sui divieti, che erano entrati in vigore già dal venerdì sera a causa di una partita di calcio. La scena si svolge tra attese ai uffici, operazioni di rimozione e un senso di frustrazione crescente.

La partita del Como è in programma oggi, 14 febbraio, ma i divieti scattano già dal venerdì sera: “Nessun cartello chiaro”. Al deposito anche il caso di un anziano disabile lasciato in difficoltà Un sabato mattina che si trasforma in un incubo tra rimozioni, attese infinite e regole poco chiare. Non essendo un appassionato di calcio, non segue il calendario delle partite e non immaginava che, già dal venerdì sera, fossero attivi divieti legati alla gara in programma il giorno successivo. Tornato a riprendere l’auto regolarmente parcheggiata e pagata, ha scoperto che era semplicemente sparita. Riportiamo la segnalazione integralmente.🔗 Leggi su Quicomo.itImmagine generica

