Paramount+ le uscite di febbraio | Italia Shore 3 Amici comuni e I Puffi – Il film

Paramount+ annuncia le sue nuove uscite di febbraio 2026, tra cui spiccano Italia Shore 3, Amici comuni con Raoul Bova, Francesca Inaudi e Beatrice Arnera, e il film dei Puffi. La piattaforma punta a offrire contenuti diversificati, dai reality alle commedie, fino agli action movie. La lista si arricchisce anche con Mission: Impossible – Dead Reckoning, che porta Tom Cruise di nuovo al cinema. Gli appassionati potranno così scegliere tra diverse proposte per i prossimi mesi.

Paramount+, tra le uscite di febbraio 2026 ci sono Italia Shore 3, Amici comuni con Raoul Bova, Francesca Inaudi e Beatrice Arnera, I Puffi – Il film e Mission: Impossible – Dead Reckoning con Tom Cruise. Tra le uscite di Paramount+ ( qui il sito internet ufficiale ) del mese di febbraio 2026 ci sono la terza stagione del popolare show di MTV Italia Shore, ill film diretto da Marco Castaldi Amici comuni con Raoul Bova, Francesca Inaudi, Beatrice Arnera e Luca Vecchi, I Puffi – Il film e Mission: Impossible – Dead Reckoning con Tom Cruise. A seguire tutti i titoli: ITALIA SHORE S3. Disponibile dal 3 febbraio – Dopo il grande successo delle prime due stagioni, torna ITALIA SHORE, la versione italiana del popolare show di MTV, prodotta da Fremantle, con una nuova imperdibile terza stagione, disponibile dal 3 febbraio in esclusiva su Paramount+. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

