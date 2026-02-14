Paralizzato dopo il volo in palestra Messa alla prova per il titolare

Il titolare della palestra Big Walls Asd di Brugherio affronta una prova per lesioni colpose gravissime, dopo che un 26enne di Taiwan si è infortunato cadendo da una parete di arrampicata e ora è paralizzato. La caduta è avvenuta durante una sessione di allenamento, e l’uomo ha subito danni irreversibili alla colonna vertebrale. Il giudice ha deciso di applicare un anno di lavori socialmente utili come pena alternativa.

Un anno di messa alla prova ai lavori socialmente utili per le lesioni colpose gravissime provocate a un 26enne originario di Taiwan, rimasto paralizzato per la caduta da una parete di arrampicata nella palestra Big Walls Asd di Brugherio. È la decisione del giudice del Tribunale di Monza, Gianluca Polastri, nei confronti del titolare del centro sportivo: Gian Battista Bissi, 69 anni, esperto esploratore, alpinista e arrampicatore. È sua la prima ripetizione della via dei Ragni di Lecco sull'Alpamajo, alto 5.947 metri, in Perù nel 1985. Una passione culminata nel 2023 con la spedizione al campo base dell'Everest, dove ha portato tutta la sua squadra di 16 persone.