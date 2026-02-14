Paolo Petrecca e la polemica sulle collaboratrici esterne a Rai Sport

Paolo Petrecca ha suscitato una forte polemica dopo la telecronaca fallimentare della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina, che ha evidenziato errori evidenti durante la trasmissione. La sua gestione ha portato a critiche anche sulle collaboratrici esterne di Rai Sport, accusate di aver contribuito a una produzione poco accurata. La vicenda ha acceso un dibattito interno sulla qualità del lavoro affidato alle collaboratrici esterne e sulla responsabilità del direttore.

Non si placa la tensione in Rai dopo la telecronaca colma di gaffe della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Milano-Cortina, firmata dal direttore di Rai Sport Paolo Petrecca. Venerdì 13 febbraio, i giornalisti dell’emittente pubblica hanno aderito a uno sciopero delle firme in segno di solidarietà con la redazione sportiva. Una presa di posizione che, secondo il sindacato Usigrai, ha potuto contare su un’adesione «massiccia». Le richieste dei giornalisti Rai. L’obiettivo della protesta, si legge in una nota di Usigrai, è «ristabilire con decisioni chiare la credibilità dell’azienda». E la risposta alle criticità emerse non può certo essere il silenzio.🔗 Leggi su Open.online

Paolo Petrecca, direttore di Rai Sport, è sotto accusa per aver speso 640 mila euro in consulenze esterne, un importo che ha suscitato polemiche all’interno dell’azienda e tra i giornalisti, che oggi hanno deciso di scioperare in bianco per protestare contro questa gestione.

Da più di cinque giorni, Paolo Petrecca, direttore di Rai Sport, si trova al centro di accese polemiche.

