Paolo Del Debbio ha criticato duramente un giovane noto come “maranza”, accusandolo di comportamenti scorretti come rapinare, rubare e poi andare al supermercato a fare acquisti. La sua frase, “Rapino, rubo e vado al super?”, mette in luce come alcuni adolescenti vadano in giro senza paura, anche dopo aver commesso reati. Recentemente, nelle strade italiane si registrano sempre più casi di baby gang e violenza tra i giovani, con aggressioni e furti che preoccupano le comunità locali.

In Italia è in aumento il fenomeno delle baby gang e della violenza giovanile: aggressioni, furti e accesso alle armi. Da Treviso a Milano, gruppi di minori che agiscono con una logica di branco, armati e spinti da un senso di impunità in un'escalation di violenza giovanile che investe il territorio nazionale da nord a sud, con episodi sempre più gravi che comprendono aggressioni a persone indifese, rapine e atti vandalici sistematici. Se ne parla a Dritto e Rovescio su Rete4 e Paolo Del Debbio tenta, invano, di educare uno dei ragazzi che giustifica l’uso della violenza: "Di quelli che sono venuti qui e di quelli che abbiamo intervistato, che ormai sono centinaia, non ce n'è uno che mi abbia detto ‘io rapino, rubo e poi vado a spendere i soldi al supermercato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Paolo Del Debbio umilia il maranza: "Rapino, rubo e vado al super?"

In questa puntata di “Dritto e Rovescio”, condotto da Paolo Del Debbio su Rete4, si analizza l’episodio di aggressione a un quindicenne a Milano, avvenuto in zona Bicocca mentre difendeva un amico.

Del Debbio AFFRONTA un maranza in diretta TV

