Paolio marinaro Ufficializzata la nuova classifica

L’Ente Palio Marinaro dell’Argentario ha aggiornato la classifica del 15 agosto, dopo che alcune irregolarità sono state riscontrate durante la regata. La revisione è stata necessaria a causa di contestazioni sulla validità delle manovre di alcune imbarcazioni. Ora, la nuova posizione delle squadre sarà pubblicata ufficialmente e influenzerà i premi destinati ai vincitori.

Palio Marinaro dell'Argentario, arriva la revisione della classifica dell'82° edizione. L'Ente Palio Marinaro dell'Argentario ha ufficialmente rivisto la classifica finale della gara disputata il 15 agosto 2025. Il tutto in esecuzione della delibera adottata dal Consiglio di Regata nella seduta plenaria del 5 febbraio. "Alla base della revisione – si legge nel comunicato dell'Ente Palio – c'è il dispositivo della Procura Nazionale Antidoping del 7 gennaio, che ha accertato la responsabilità disciplinare di un vogatore del Rione Valle per la violazione degli articoli 2.1 e 2.2 del Codice Sportivo Antidoping.