Pamela Anderson torna al biondo e opta per un corto scalato | il nuovo look a New York

Pamela Anderson si presenta con un nuovo taglio di capelli corto e scalato a New York, dopo aver deciso di tornare al biondo. La scelta del look ha sorpreso i fan, che l’hanno vista sfoggiare un aspetto fresco e diverso dal solito. La star ha infatti deciso di cambiare stile proprio durante la settimana della moda, attirando l’attenzione di fotografi e spettatori.

Riscopertasi un'icona fashion in tempi recenti e per questo ovviamente presente in front row alla New York Fashion Week Autunno-Inverno 20262027, Pamela Anderson ha attirato gli occhi di tutti con un look nuovo di zecca. L'attrice, tuttora nel pieno dell'era della rinascita della propria carriera, non sembra voler smettere di sperimentare con i capelli. Dopo aver provato l'ebbrezza della tinta rosa pastello, eccola tornare al solito biondo ma optare, questa volta, per uno shag scalato in pieno stile anni Ottanta.