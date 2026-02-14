Palladino | Non faccio turnover è una cosa in cui non credo

Raffaele Palladino ha spiegato prima di Lazio-Atalanta di non credere nel turnover, anche se molti allenatori lo usano per gestire meglio le energie dei giocatori. Durante l’intervista a Dazn, ha detto che preferisce affidarsi sempre ai titolari, ritenendo che questa sia la strada migliore per ottenere risultati. La sua posizione si scontra con le scelte di altri tecnici, che puntano a mantenere tutti in forma alternando i giocatori in campo. Palladino ha anche commentato che, secondo lui, mantenere una formazione stabile aiuta a creare un’unità più forte tra i giocatori.

Poco prima del fischio d’inizio di Lazio – Atalanta, Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole sul concetto di turnover. Le parole di Palladino. Il merito va ai ragazzi e alla società per aver costruito una squadra all’altezza dei risultati. L’aspetto più complicato all’inizio è stato quello emotivo; abbiamo lavorato sulle certezze perse, poi sono arrivati subito i risultati e tutto il resto è seguito di conseguenza. Calciatori di grande qualità e principi di gioco chiari, si incastrano bene con quelli che ho io. C’è ancora una stagione in corso, questo è il momento più delicato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Raffaele Palladino ha spiegato che questa settimana si trova di fronte a uno dei momenti più delicati della stagione, a causa di molte assenze tra i giocatori chiave.

Raffaele Palladino ha deciso di non fare rotazioni nella partita tra Atalanta e Lazio, perché considera questa fase della stagione decisiva.

