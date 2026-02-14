Pallacanestro Varese contro Brescia | dove vedere la partita in tv

Il match tra Openjobmetis Varese e Germani Brescia si gioca sabato 14 gennaio 2026 alle 18.15, perché Varese vuole riscatto dopo le ultime sconfitte in campionato. La partita si terrà al PalA2A di Varese e sarà trasmessa in diretta televisiva, permettendo ai tifosi di seguire l’incontro senza uscire di casa.

Il match tra openjobmetis varese e germani brescia, in programma sabato 14 gennaio 2026 alle 18.15, propone una lettura chiara delle dinamiche recenti: varese arriva dalla sconfitta a Trento e cerca riscatto contro una Brescia reduce dal KO casalingo con Bologna. L’incontro, trasmesso su LBATV e Sky Sport Basket, si presenta come un momento decisivo per entrambe le squadre nel contesto della stagione, con attenzione ai dettagli tattici, alle rotazioni e agli allineamenti dei protagonisti. Questa sfida sarà la gara numero 45 tra le due compagini, con varese avanti per 25-19 nel computo totale e per 17-4 nelle gare giocate in casa. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

