Palermo inarrestabile | settima vittoria casalinga la Serie B è dei rosanero Sogni di vertice sempre più concreti

Il Palermo ha vinto contro l’Entella, causando entusiasmo tra i tifosi, grazie alla settima vittoria consecutiva in casa. La squadra rosanero ha dominato il match con un risultato di 3-0, avvicinandosi ulteriormente ai piani alti della classifica di Serie B.

Il Palermo ruggisce: settima vittoria casalinga e sogni di vertice in Serie B. Il Palermo ha conquistato la settima vittoria consecutiva tra le mura amiche, superando l’Entella con un netto 3-0. Il successo, ottenuto oggi, 14 febbraio 2026, proietta i rosanero sempre più in alto nella classifica di Serie B, alimentando le ambizioni di una stagione da protagonisti. Una prestazione convincente che conferma il Palermo come una delle squadre più solide del campionato. La partita: dominio rosanero e una difesa inesorabile. L’incontro contro l’Entella ha visto il Palermo prendere subito il controllo del gioco, imponendo il proprio ritmo e sfruttando al meglio le occasioni create.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Palermo batte l’Empoli 3-2 al Renzo Barbera in una partita giocata sotto la pioggia.

Il mercato del Palermo si intensifica con importanti sviluppi.

