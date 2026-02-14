Palermo emorragia cerebrale | 760mila euro di risarcimento per ritardo di 7 ore in sala operatoria

Un ritardo di sette ore in sala operatoria ha causato la morte di una donna a Palermo nel 2015, portando a una richiesta di risarcimento di oltre 760mila euro. La causa principale si è verificata quando i medici hanno rimandato l’intervento, nonostante i segnali di grave deterioramento. I familiari della vittima hanno deciso di agire in tribunale, accusando l’ospedale Villa Sofia di negligenza. La vicenda riguarda un caso emerso pubblicamente solo anni dopo, quando si è scoperto che la paziente aveva bisogno di un’operazione urgente.

Sette Ore di Attesa Fatali: La Condanna per Villa Sofia e il Caso dell'Emorragia Cerebrale. Palermo, 14 febbraio 2026 – Il Tribunale di Palermo ha condannato l'azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello a risarcire con oltre 760mila euro i familiari di una donna deceduta nel maggio del 2015 a causa di un'emorragia cerebrale. La sentenza, emessa dal giudice Enrico Catanzaro, riconosce la responsabilità della struttura sanitaria per un ritardo di oltre sette ore nell'esecuzione dell'intervento chirurgico d'urgenza, un fattore determinante nell'esito fatale. La Cronaca di una Tragica Notte. La vicenda risale alla notte tra il 12 e il 13 aprile 2015.