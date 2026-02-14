Palermo dice addio a Mario Palumbo | è morto l' editore che credeva nella scuola per combattere la mafia

Mario Palumbo, noto editore palermitano, è morto a 66 anni a causa di una grave malattia. Palumbo, che ha fondato con il fratello Giorgio una casa editrice specializzata in libri scolastici, era impegnato da anni nella lotta contro la mafia attraverso progetti educativi. La sua passione per l’istruzione lo aveva portato a sostenere iniziative rivolte alle scuole di Palermo, cercando di creare strumenti utili per contrastare il fenomeno criminale. La notizia della sua scomparsa ha colpito molti, anche grazie al ruolo attivo che aveva nella comunità.

E' morto a Palermo, a 66 anni, l'editore Mario Palumbo che insieme al fratello Giorgio ha guidato l'omonima casa editrice scolastica e universitaria. Lascia la moglie Maria Rosa e le figlie Chiara e Simonetta. Le due ragazze negli ultimi anni hanno affiancato il padre e lo zio nell'attività editoriale. Un'azienda editoriale nata nel 1949 per iniziativa del padre, Giovan Battista, e che si è imposta nella realtà nazionale del settore con autori di fama: da Giuseppe Petronio a Romano Luperini, autori di manuali di letteratura italiana per le scuole superiori e gli atenei, su cui si sono formate generazioni di studenti.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Mario Palumbo, l’editore di Palermo che ha dedicato la sua vita alla lotta contro la mafia attraverso il settore dell’editoria scolastica, è scomparso a 66 anni.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Addio a Valentino, la mascotte del cinema palermitano che fotografava gli attori nei set; A Palermo chiude anche Prada: così un altro brand di lusso abbandona via Libertà; L’addio di Prada a Palermo, parte la trattativa con i lavoratori; Il Palermo ritrova l’ex Dionisi. Inzaghi: Continuità dopo Bari.

Palermo dice addio a Mario Palumbo: è morto l'editore che credeva nella scuola per combattere la mafiaCon il fratello Giorgio ha guidato la storica e omonima casa editrice fondata dal padre nel 1949, punto di riferimento nazionale per i manuali scolastici e universitari. Sui social il cordoglio di col ... palermotoday.it

Addio a Valentino, la mascotte del cinema palermitano che fotografava gli attori nei setFalegname di professione, negli anni ha fatto la comparsa in diversi film stringendo rapporti con personaggi come Ficarra e Picone, Gabriele Muccino, ma anche Burruano, Franco Franchi, Alamia e Speran ... palermotoday.it

IN MEMORIA DI MARIO PALUMBO @Palumboeditore @Leparoleelecose @TecnicaScuola @orizzontescuola x.com

EDITORIA PALERMITANA IN LUTTO, ADDIO A MARIO PALUMBO | Per decenni, fra i grandi protagonisti nel settore leggi --> https://www.teleone.it/2026/02/14/leditoria-palermitana-in-lutto-addio-a-mario-palumbo-fra-i-grandi-protagonisti-nel-settore/ facebook