Palcoscenici a misura dei più piccoli Un mondo ’fra pace e lasagne’

Un evento dedicato ai bambini trasforma il centro cittadino in un mondo di fantasia, dopo che i protagonisti sono saliti in sella a una bicicletta, cercando paesi dove la pioggia cade sotto gli ombrelli e i lupi fanno capolino in classe per parlare con la maestra. La manifestazione offre spazi pensati apposta per i più piccoli, tra giochi e spettacoli ispirati a storie di pace e di piatti di lasagne. Un'occasione per i bambini di scoprire un ambiente accogliente e stimolante, lontano dalle grandi folle e dai rumori forti. La giornata si svolge tra sorrisi e momenti di divertimento,

Due personaggi a cavallo di una bicicletta, in viaggio alla ricerca di paesi dove piove sotto gli ombrelli e i lupi entrano in classe per discutere con la maestra. Due protagonisti impegnati a costruire un mondo nuovo, nel quale la meraviglia sta negli occhi di chi sa guardare. Teatro per bambini e famiglie protagonista nel weekend in Brianza, con una serie di spettacoli. A Lissone saranno gli attori del Teatro Bandito a dare vita alla rappresentazione dal titolo " Giochiamo a fare il mondo di Pace e Lasagne ", che verrà portata in scena domani alle 16 sul palco di Palazzo Terragni, in piazza Libertà.