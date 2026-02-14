Il governo ha deciso di intervenire con decisione sulla questione, ma questa scelta ha suscitato polemiche tra gli esperti. La ministra ha annunciato un nuovo decreto, puntando a risolvere il problema in tempi rapidi, mentre alcune opposizioni criticano la mancanza di approfondimenti. Nei giorni scorsi, manifestanti hanno contestato davanti a Palazzo Chigi, chiedendo azioni più incisive.

È vero, con le mezze misure è difficile vincere grandi battaglie, però il famoso modus in rebus a volte non guasta. Sul referendum il centrosinistra è partito in clandestinità, con la segretaria del Pd che mandava avanti i magistrati ed esitava a esporsi (e tuttora non ha assunto un ruolo da protagonista). Poi, di fronte ai sondaggi incoraggianti, l’opposizione è stata travolta da un eccesso di entusiasmo comunicativo a colpi di meme. La propaganda social richiede rapidità, immediatezza e semplificazione, ma affibbiare arbitrariamente l’intenzione di votare No alla squadra italiana del Curling (con conseguenti rimostranze degli atleti e del Coni) dopo aver associato invece i sostenitori del Sì ai fascisti di CasaPound non è stata una trovata geniale. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Palazzo Chigi e la tentazione di prendersi la scena

Palazzo Chigi, sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri, offre visite guidate che consentono di esplorare la sua storia, arte e ambienti istituzionali.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: La battaglia tra Palazzo Chigi e MEF: chi comanda veramente nello Stato?; Il Quirinale chiede modifiche su scudo e fermo preventivo, Palazzo Chigi al lavoro; Terra dei Fuochi: riunione a Palazzo Chigi; Palazzo Chigi e la tentazione di prendersi la scena.

Palazzo Chigi taglia lo smart working: i dipendenti decidono lo sciopero dopo il voto unanimeLa Presidenza del Consiglio dimezza da due a un giorno a settimana il lavoro agile. Assemblea molto partecipata, sindacati compatti: chiesta la conciliazione al ministero del Lavoro e ritiro dal Cug ... corriere.it

Palazzo Chigi dimezza lo smart working a un giorno a settimana: i dipendenti pronti allo scioperoGià proclamato lo stato di agitazione. I sindacati hanno annunciato uno sciopero e verrà fissato se non arrivano risposte dall'amministrazione ... ilfattoquotidiano.it

Palazzo Chigi taglia lo smart working: i dipendenti decidono lo sciopero dopo il voto unanime La Presidenza del Consiglio dimezza da due a un giorno a settimana il lavoro agile. Assemblea molto partecipata, sindacati compatti: chiesta la conciliazione al mini facebook

Ex Ilva, i sindacati a Meloni: «O ci chiama a Palazzo Chigi o ci andremo noi entro febbraio» x.com