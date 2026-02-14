Palazzo Chigi e la tentazione di prendersi la scena
Il governo ha deciso di intervenire con decisione sulla questione, ma questa scelta ha suscitato polemiche tra gli esperti. La ministra ha annunciato un nuovo decreto, puntando a risolvere il problema in tempi rapidi, mentre alcune opposizioni criticano la mancanza di approfondimenti. Nei giorni scorsi, manifestanti hanno contestato davanti a Palazzo Chigi, chiedendo azioni più incisive.
È vero, con le mezze misure è difficile vincere grandi battaglie, però il famoso modus in rebus a volte non guasta. Sul referendum il centrosinistra è partito in clandestinità, con la segretaria del Pd che mandava avanti i magistrati ed esitava a esporsi (e tuttora non ha assunto un ruolo da protagonista). Poi, di fronte ai sondaggi incoraggianti, l’opposizione è stata travolta da un eccesso di entusiasmo comunicativo a colpi di meme. La propaganda social richiede rapidità, immediatezza e semplificazione, ma affibbiare arbitrariamente l’intenzione di votare No alla squadra italiana del Curling (con conseguenti rimostranze degli atleti e del Coni) dopo aver associato invece i sostenitori del Sì ai fascisti di CasaPound non è stata una trovata geniale. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Visite a Palazzo Chigi: calendario aggiornato, modalità di prenotazione e curiosità sul palazzo
Palazzo Chigi, sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri, offre visite guidate che consentono di esplorare la sua storia, arte e ambienti istituzionali.
Argomenti discussi: La battaglia tra Palazzo Chigi e MEF: chi comanda veramente nello Stato?; Il Quirinale chiede modifiche su scudo e fermo preventivo, Palazzo Chigi al lavoro; Terra dei Fuochi: riunione a Palazzo Chigi; Palazzo Chigi e la tentazione di prendersi la scena.
Palazzo Chigi taglia lo smart working: i dipendenti decidono lo sciopero dopo il voto unanimeLa Presidenza del Consiglio dimezza da due a un giorno a settimana il lavoro agile. Assemblea molto partecipata, sindacati compatti: chiesta la conciliazione al ministero del Lavoro e ritiro dal Cug ... corriere.it
Palazzo Chigi dimezza lo smart working a un giorno a settimana: i dipendenti pronti allo scioperoGià proclamato lo stato di agitazione. I sindacati hanno annunciato uno sciopero e verrà fissato se non arrivano risposte dall'amministrazione ... ilfattoquotidiano.it
Palazzo Chigi taglia lo smart working: i dipendenti decidono lo sciopero dopo il voto unanime La Presidenza del Consiglio dimezza da due a un giorno a settimana il lavoro agile. Assemblea molto partecipata, sindacati compatti: chiesta la conciliazione al mini facebook
Ex Ilva, i sindacati a Meloni: «O ci chiama a Palazzo Chigi o ci andremo noi entro febbraio» x.com