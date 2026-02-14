Palamalè danni al parquet per la pioggia

Le forti piogge degli ultimi giorni hanno causato danni al parquet del Palamalè, il palazzetto dello sport di Viterbo. L’acqua infiltratasi ha lasciato tracce evidenti sul pavimento in legno, costringendo alla chiusura temporanea degli impianti. I tecnici stanno valutando i lavori di riparazione necessari per ripristinare la superficie.

Intervento di una ditta per la riparazione nel palazzetto dello sport di Viterbo. Rinviata la partita di basket Stella azzurra - Carver Roma Il Palamalè, il palazzetto dello sport di Viterbo, ha riportato danni al parquet a seguito delle continue piogge degli ultimi giorni sul capoluogo e il resto della provincia. La conseguenza, tra le altre cose? Rinviata la partita di basket tra la Stella azzurra e la Carver Roma, prevista per domenica 15 febbraio, alle 18. La società viterbese, nel comunicare l'inagibilità del Palamalè, fa sapere che, "dopo il sopralluogo della ditta incaricata della riparazione, previsto per stamani (14 febbraio, ndr), preciserà la data del recupero che dovrebbe tenersi martedì 17 o mercoledì 18 alle 20,30".