Pagelle Inter Juve | super Pio e Piotr ma blackout preoccupanti! Luci ed ombre di un pazzo San Valentino

Giuseppe Colicchia segnala che nella sfida tra Inter e Juventus, giocata a San Siro, ci sono stati momenti brillanti di Pio e Piotr, ma anche blackout che preoccupano. Durante la partita, alcuni giocatori hanno mostrato grande energia, mentre altri hanno commesso errori che hanno complicato il risultato finale. La partita, valida per la 25ª giornata di Serie A 202526, ha regalato sorprese e preoccupazioni per entrambe le squadre.

di Giuseppe Colicchia Pagelle Inter Juve: i nostri voti ai protagonisti in campo a San Siro, sfida valevole per la 25^ giornata di Serie A 202526. Finisce qui Inter Juve, risultato finale di 3 a 2 nel match valevole per il 25° turno del campionato di Serie A 202526, queste le nostre pagelle ai nerazzurri protagonisti in campo a San Siro. TOP a fine primo tempo: Sucic. FLOP a fine primo tempo: Luis Henrique. TOP a fine partita: Zielinski, Pio Esposito.. FLOP a fine partita: Luis Henrique. 3-5-2: Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni (Carlos Augusto); Luis Henrique (Pio Esposito), Barella (Calhanoglu), Zielinski, Sucic (Diouf), Dimarco; Lautaro, Thuram. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pagelle Inter Juve: super Pio e Piotr, ma blackout preoccupanti! Luci ed ombre di un pazzo San Valentino Pagelle Inter Lecce: Pio Esposito uomo della Provvidenza, salentini a viso aperto ma non basta. Ancora un super Falcone VOTI Le pagelle di Inter-Lecce, recupero della 16ª giornata di Serie A 202526, analizzano le prestazioni dei protagonisti. Calciomercato Inter: Pio Esposito, Piotr Zielinski e il peso specifico di Cristian Chivu La gestione del calciomercato dell’Inter richiede attenzione e strategia. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Super Atalanta, la Juve va al tappeto: 3-0 e Dea in semifinale; Sassuolo-Inter, le pagelle: Lautaro da record, Matic perde la testa; Juventus-Lazio 2-2, le pagelle dei bianconeri: super Kalulu, male Cambiaso; Inter-Juve, San Siro ancora sold out e incasso super: Vicino al record del derby d’andata. Inter-Juventus 3-2, le pagelle dei bianconeri: Locatelli illude (7), Di Gregorio c'è (6,5). Non incide David (5)Il big match a San Siro non ha tradito le attese. Sold out e tante emozioni. Bianconeri in 10 dal 42': espulso Kalulu. Il Derby d'Italia si conclude con la vittoria dell'Inter (3-2). Vantaggio ... leggo.it Primavera, le pagelle di Inter-Juventus 0-3: si salva Cerpelletti, i cambi non incidonoLe pagelle di Inter-Juventus Primavera, match valido per i quarti di finale di Coppa Italia: bianconeri in semifinale ... msn.com Serie C, pagelle Inter U23-Lumezzane: Calligaris salva il risultato, gli over non incidono x.com Le pagelle di #Inter #JuvePrimavera terminata 0-3 per i bianconeri Leone olimpico, Verde stoico I GIUDIZI COMPLETI NEL PRIMO COMMENTO facebook