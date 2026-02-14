Il nome di Fagioli compare nelle pagelle della Fiorentina perché si conferma tra i migliori in campo, mentre la difesa regge bene l’assalto degli avversari. La partita si gioca a Firenze, dove i tifosi hanno riempito lo stadio sperando in una vittoria importante. De Gea ottiene un 6, dopo aver evitato un gol in avvio grazie a un fuorigioco di Douvikas, anche se in alcune occasioni sembra meno reattivo nelle uscite.

Firenze, 14 febbraio 2026 – De Gea 6 - Il fuorigioco in avvio di Douvikas lo toglie dagli impicci, anche se pare pigro nell'uscita. Poi ordinaria amministrazione nella gestione di situazioni poco pericolose. Può poco sulla deviazione a distanza ravvicinata di. Parisi. Dodò 6 - E’ una stagione che va così. Una stagione davvero indecifrabile per il brasiliano che non riesce a trovare quella continuità che lo aveva messo in primo piano la passata stagione. E la gara di Como è l’esatta fotografia. Alla prima sortita, respinto con perdite (del pallone). Si riprende un po’ a metà gara, poi va in sofferenza quando dalla sua parte insiste Rodriguez che lo schiaccia nelle retrovie. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pagelle Fiorentina: Fagioli si conferma al top e la difesa convince

Durante la partita tra Como e Fiorentina, Fagioli ha dimostrato il suo talento segnando un gol decisivo, mentre Kean ha confermato la sua abilità con un’altra rete.

Analisi delle pagelle: Matic appare meno incisivo, mentre il tridente non convince pienamente.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.