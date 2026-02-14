Pagelle Fiorentina | Fagioli si conferma al top e la difesa convince
Il nome di Fagioli compare nelle pagelle della Fiorentina perché si conferma tra i migliori in campo, mentre la difesa regge bene l’assalto degli avversari. La partita si gioca a Firenze, dove i tifosi hanno riempito lo stadio sperando in una vittoria importante. De Gea ottiene un 6, dopo aver evitato un gol in avvio grazie a un fuorigioco di Douvikas, anche se in alcune occasioni sembra meno reattivo nelle uscite.
Firenze, 14 febbraio 2026 – De Gea 6 - Il fuorigioco in avvio di Douvikas lo toglie dagli impicci, anche se pare pigro nell'uscita. Poi ordinaria amministrazione nella gestione di situazioni poco pericolose. Può poco sulla deviazione a distanza ravvicinata di. Parisi. Dodò 6 - E’ una stagione che va così. Una stagione davvero indecifrabile per il brasiliano che non riesce a trovare quella continuità che lo aveva messo in primo piano la passata stagione. E la gara di Como è l’esatta fotografia. Alla prima sortita, respinto con perdite (del pallone). Si riprende un po’ a metà gara, poi va in sofferenza quando dalla sua parte insiste Rodriguez che lo schiaccia nelle retrovie. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Pagelle Como Fiorentina: Fagioli brilla, Kean non sbaglia, Morata perde la testa! I VOTI
Durante la partita tra Como e Fiorentina, Fagioli ha dimostrato il suo talento segnando un gol decisivo, mentre Kean ha confermato la sua abilità con un’altra rete.
Le pagelle. Matic aggirato e il tridente non convince, conferma Lipani
Analisi delle pagelle: Matic appare meno incisivo, mentre il tridente non convince pienamente.Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.
Argomenti discussi: Fiorentina-Torino, le pagelle: gran bordata di Kean: 7. Ilkhan sarto illuminante da 7; Pagelle Fiorentina-Torino: Kean torna e segna, Fagioli inventa. Casadei dà la scossa ai granata; Fiorentina-Torino 2-2, pagelle: Maripan e Solomon migliori in campo. Disastro totale di Dodo; Fiorentina-Torino 2-2, pagelle e tabellino: Solomon da applausi, Kean croce e delizia, Maripan rimedia ad una brutta partita con la rete del pari.
Como-Fiorentina 1-2 pagelle, Vanoli espulso ma salva la panchina, Fabregas torna sulla terra, rosso per MorataSerie A 2025-26, 25a giornata, Como-Fiorentina, 1-2, i top e flop: Fagioli, Kean e Mandragora i migliori in campo. Parisi autorete. Male Kempf, Perrore e Nico Paz. Espulso Morata. sport.virgilio.it
VOTI fantacalcio Como-Fiorentina: prima gioia Fagioli, ancora Kean! Disastro Morata e Nico PazVoti fantacalcio Como Fiorentina 25^ giornata: vuoi sapere chi sono stati i migliori e i peggiori della partita? Clicca qui e scopri di più ... fantamaster.it
La Fiorentina vince 2-1 a Como. Ecco le pagelle di Lady Radio facebook
Le pagelle di Como-Fiorentina 1-2 #SkySport #SkySerieA #SerieA #ComoFiorentina #Como #Fiorentina x.com