Padovano ragazzo quattordicenne abbandonato alla fermata | tessera non valida polemica sul trasporto pubblico

Un ragazzo di 14 anni è stato lasciato da solo alla fermata dell’autobus perché la sua tessera era scaduta, scatenando una polemica sul funzionamento del trasporto pubblico nel Padovano. La scena si è svolta stamattina in via Roma, dove il giovane ha aspettato invano un bus per diversi minuti, senza poter salire a bordo.

Quattordicenne abbandonato alla fermata: la tessera non basta, scatta la polemica sul trasporto pubblico nel Padovano. Un episodio avvenuto ad Abano Terme, nel Padovano, ha riportato al centro del dibattito pubblico la questione dei controlli sui titoli di viaggio e le procedure applicate dal trasporto pubblico locale. Un ragazzo di 14 anni, studente di una scuola superiore, è stato lasciato a terra dall'autista di un autobus di Busitalia perché aveva con sé solo la tessera identificativa, ma non l'abbonamento cartaceo, nonostante quest'ultimo fosse valido. La vicenda, resa nota dal nonno del giovane, solleva interrogativi sulla chiarezza delle regole e sulla sensibilità verso le esigenze dei passeggeri più giovani.