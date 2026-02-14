L’Oviedo si prepara a ricevere l'Athletic Bilbao domenica alle 14:00, perché vuole uscire dalla posizione di fanalino di coda in classifica. La squadra locale spera di ottenere punti importanti per migliorare la propria posizione e evitare la zona retrocessione. Nel frattempo, l’Athletic Bilbao cerca di dimenticare la sconfitta subita in coppa contro la Real Sociedad, che ha complicato il cammino verso la finale.

Nel pomeriggio di domenica l’Athletic Bilbao farà visita all’Oviedo e cercherà di mettersi alle spalle l’infausto derby copero di mercoledì notte: la Real Sociedad, infatti, ha espugnato San Mamès nella semifinale d’andata della coppa nazionale ed ha messo una bella ipoteca sul passaggio in finale. Un colpo molto duro per i Leones, che prima di pensare. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Oviedo-Athletic Bilbao (domenica 15 febbraio 2026 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. I locali vogliono abbandonare l'ultimo posto in classifica

La domenica sera si apre con il classico derby basco tra Athletic Bilbao e Real Sociedad.

Questa domenica l’Athletic Bilbao scende in campo contro il Levante alle 16:15.

Pronostico Athletic Bilbao vs Oviedo – 9 Novembre 2025Il pronostico Athletic Bilbao – Oviedo si inserisce nel vivo della La Liga, con una sfida che il 9 Novembre 2025 alle 14:00 riporterà il pubblico dello Stadio de San Mamés alle grandi emozioni del ... news-sports.it

Atletico Bilbao-Oviedo, statistiche chiave e quote: Berenguer trascinatore dei baschiUnai Gómez, giovane promessa del centrocampo bilbaino, avrà l'occasione di incrementare il suo minutaggio, che per ora conta 134 minuti suddivisi in 5 presenze. Nonostante il limitato impiego, ha già ... it.blastingnews.com

Rayo Vallecano-Real Oviedo, prevista per oggi, è stata rinviata dalla Liga a data da destinarsi, a causa delle gravi condizioni del campo di gioco, ritenute pericolose per la salute dei giocatori delle due squadre. Una situazione inaccettabile, per una squadra di facebook

In attesa del Barcellona, in campo tra pochissimo contro il Real Oviedo, l’Atlético Madrid batte il Maiorca e tiene il passo del Real Madrid. Decidono il match il 7° gol in questa LaLiga di Sórloth e l’autogol di López: nel finale segna anche Thiago Almada. In cla x.com