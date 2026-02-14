Otto posti auto in più | Sposteremo il chiosco

Il Comune di Villa San Martino ha deciso di spostare il chiosco per creare otto nuovi posti auto. La scelta mira a ridurre le difficoltà di parcheggio che affrontano ogni giorno residenti, famiglie e sportivi lungo via Togliatti. La modifica dovrebbe facilitare la sosta e alleggerire il traffico nella zona centrale del quartiere.

Otto posti auto in più nel cuore di Villa San Martino. È questa la mossa con cui il Comune prova a sciogliere uno dei nodi più sentiti del quartiere: la caccia quotidiana al parcheggio in via Togliatti, tra famiglie, residenti e sportivi diretti agli impianti della zona. La giunta ha infatti approvato la delibera che dispone lo spostamento del chiosco attualmente collocato nel parcheggio di via Togliatti. "Recuperare otto posti auto significa migliorare la viabilità, rendere più semplice trovare parcheggio e alleggerire la pressione sulle strade limitrofe – sottolineano il sindaco Andrea Biancani e l'assessora alle Manutenzioni Mila Della Dora –, soprattutto negli orari di maggiore affluenza legati alle attività".