Ottimismo sul recupero di Lorenzo Musetti | gli aggiornamenti sulle condizioni dell’azzurro

Lorenzo Musetti si sta allenando intensamente per tornare in campo dopo aver dovuto abbandonare il suo match agli Australian Open 2026 a causa di un infortunio. Gli ultimi aggiornamenti indicano che il tennista toscano sta facendo progressi e si prepara a riprendere gli allenamenti normalmente, sperando di essere presto disponibile per le competizioni. Durante le ultime settimane, Musetti ha dedicato molte ore alla fisioterapia, concentrandosi sul recupero del dolore al polso.

Lorenzo Musetti al lavoro per tornare in campo. Filtra ottimismo sul percorso di recupero del tennista toscano, costretto al ritiro nel corso del quarto di finale degli Australian Open 2026 contro Novak Djokovic. Una partita di altissimo livello quella disputata da Musetti, al cospetto dell'asso serbo: due set di vantaggio e, soprattutto, la netta sensazione che l'inerzia dell'incontro fosse tutta dalla sua parte. Purtroppo, una lesione muscolare all'adduttore lo ha costretto ad alzare bandiera bianca proprio quando tutto sembrava apparecchiato per il trionfo. L'imprevedibilità e la crudeltà del tennis.