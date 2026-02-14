Oroscopo di Paolo Fox per oggi 14 febbraio | San Valentino tutto serio per il Capricorno bisogno di sentirsi scelto per il Leone

Paolo Fox segnala che il Capricorno vive un San Valentino più serio, perché desidera sentirsi davvero scelto dalla persona amata. Il Leone, invece, ha bisogno di conferme e cerca di sentirsi speciale, soprattutto oggi. Durante la giornata, alcuni segni si concentrano sui gesti concreti e sulle parole che rafforzano i legami.

Ecco l'oroscopo di Paolo Fox per sabato 14 febbraio! San Valentino divide sempre tutti. C'è chi posta fiori. Chi posta meme. Chi dice che è una festa commerciale. Chi controlla il telefono ogni cinque minuti "ma senza aspettative eh". La verità? Non è una giornata sull'amore perfetto. È una giornata su come vivi l'amore tu. Oroscopo di Paolo Fox, sabato 14 febbraio 2026, segno per segno. Relazione stabile, situationship, ex che torna nei pensieri, crush segreta, "sto benissimo da solo" ma poi magari non proprio. Oggi non è obbligatorio fare cose romantiche. È obbligatorio essere onesti con quello che senti.