Oristano 14enne aggredito in centro | lesioni al volto e alla testa indagini in corso per risalire ai responsabili

Un ragazzo di 14 anni è stato picchiato in centro a Oristano, portando ferite al volto e alla testa. La polizia sta cercando di identificare i responsabili, mentre i residenti temono un aumento della presenza di ragazzi in strada fino a tarda ora. La discussione tra il giovane e alcuni coetanei sarebbe degenerata in una lite violenta. La vittima, soccorsa dai passanti, è stata portata in ospedale per le cure.

Oristano, Rissa in Centro: Quattordicenne Aggredito, Indagini in Corso e Allarme Sicurezza. Oristano è scossa da un episodio di violenza giovanile avvenuto due sere fa in pieno centro. Un quattordicenne è stato aggredito da un gruppo di ragazzi, riportando lesioni al volto e alla testa che hanno richiesto l'intervento del pronto soccorso dell'ospedale San Martino. L'incidente riaccende il dibattito sulla sicurezza urbana e sulla crescente preoccupazione per la criminalità minorile nella città. Dinamica dell'Aggressione: Dalla Provocazione al Pestaggio. La vicenda si è consumata in una zona centrale di Oristano, dove il quattordicenne è stato improvvisamente preso di mira da un gruppo di coetanei. L'impatto ha causato una profonda lacerazione al labbro, che ha necessitato di punti di sutura, e la perdita di un dente