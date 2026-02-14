Organi interni in posizione invertita | intervento senza precedenti a livello mondiale per un campano

Un uomo di 32 anni nato con gli organi interni al contrario ha ricevuto un intervento senza precedenti nel mondo. La sua condizione, nota come situs inversus, aveva complicato un intervento di trapianto di cuore e fegato eseguito all’ospedale Molinette di Torino. Il chirurgo ha affrontato una sfida unica, adattando tecniche innovative per garantire il successo dell’operazione.

Un uomo di 32 anni nato con gli organi interni in posizione invertita "a specchio" è stato salvato all'ospedale Molinette di Torino con un trapianto combinato di cuore e fegato. L'intervento ha richiesto 17 ore di lavoro in sala operatoria e, secondo quanto comunica la Città della Salute, è stato "senza precedenti a livello mondiale". Il paziente, originario della Campania, era portatore fin dalla nascita da una cardiopatia congenita e, durante infanzia e adolescenza, era stato operato a cuore aperto tre volte. La sua rarissima condizione anatomica è chiamata 'situs viscerim inversus'.

A Torino, i chirurghi delle Molinette hanno eseguito il primo trapianto combinato di cuore e fegato su un paziente con organi invertiti, a causa di una rara condizione genetica.

