Organi in posizione invertita | intervento senza precedenti nel mondo per un campano

Un uomo di 32 anni di Napoli, nato con gli organi interni disposti al contrario, ha ricevuto un intervento rivoluzionario al reparto di chirurgia dei trapianti dell’ospedale Molinette di Torino. La sua condizione, nota come situs inversus, rendeva difficile il trapianto di cuore e fegato, ma i medici hanno eseguito con successo un intervento mai visto prima a livello mondiale. La procedura ha richiesto un team specialistico e strumenti avanzati per adattare gli organi.

Un uomo di 32 anni nato con gli organi interni in posizione invertita "a specchio" è stato salvato all'ospedale Molinette di Torino con un trapianto combinato di cuore e fegato. L'intervento ha richiesto 17 ore di lavoro in sala operatoria e, secondo quanto comunica la Città della Salute, è stato "senza precedenti a livello mondiale". Il paziente, originario della Campania, era portatore fin dalla nascita da una cardiopatia congenita e, durante infanzia e adolescenza, era stato operato a cuore aperto tre volte. La sua rarissima condizione anatomica è chiamata 'situs viscerim inversus'.