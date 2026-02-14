Ora i Re fanno la guerra con i nostri soldi

Il 26 gennaio, la Commissione europea ha avanzato una proposta per finanziare la difesa dei paesi membri, e il Consiglio europeo si appresta a approvarla entro la fine di febbraio. Questo piano prevede milioni di euro provenienti dai contribuenti, destinati a sostenere le spese militari di alcuni stati. La decisione arriva in un momento in cui si intensificano i conflitti e si cerca di rafforzare le capacità di difesa europea.

Nuova finanza pubblica La rubrica settimanale di politica economica. A cura di autori vari Il 26 gennaio scorso, la Commissione europea ha proposto per l'approvazione del Consiglio europeo (che ratificherà entro fine febbraio) la seconda parte dei piani di assistenza finanziaria per la difesa presentati da diversi Paesi. Salgono così a 16 i Paesi che potranno accedere ai prestiti relativi al Safe (Security action for Europe), un fondo di 150 miliardi, prima tappa dei complessivi 800 miliardi che l'Unione europea ha deciso di mobilizzare per dare vita al piano Readiness 2030, che dovrebbe portarci ad essere pronti a combattere fra quattro anni.