Operazione ’marciapiedi sicuri’ La giunta stanzia un milione per le manutenzioni straordinarie

La giunta comunale ha deciso di investire un milione di euro per l’operazione ‘marciapiedi sicuri’, dopo aver riscontrato molte criticità nel percorso pedonale della città. Questo intervento mira a sistemare le strade più dissestate, migliorando la sicurezza di chi cammina ogni giorno. In particolare, si concentreranno le risorse su zone dove i marciapiedi sono rovinati o pericolanti, come nel quartiere di San Carlo, dove molte persone segnalano buche e ostacoli.

Non solo i grandi interventi su via Romagna e via Buonarroti. Il percorso verso una città più inclusiva passa anche da una manutenzione diffusa e costante, capace di intervenire sulle criticità quotidiane. Durante la presentazione della web app Tracce, il sindaco Paolo Pilotto e l’assessora alla Mobilità, Irene Zappalà, hanno richiamato l’attenzione sugli investimenti dedicati ai marciapiedi, a partire dal milione di euro stanziato il settembre scorso specificamente per gli interventi straordinari. "Una voce che abbiamo introdotto noi e che prima non esisteva", sottolinea Zappalà. Un ulteriore milione che ha portato a sette milioni complessivi i fondi destinati nel 2025 alla cura di strade e marciapiedi: quattro per gli interventi ordinari, due per quelli straordinari, uno dedicato in modo mirato alle superfici pedonali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

