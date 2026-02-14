Omicidio a Montecalvoli fermato il presunto killer | è un 20enne

Un giovane di 20 anni è stato arrestato a Montecalvoli dopo essere sospettato di aver ucciso Kevin Muharremi, un ragazzo di 25 anni di origini albanesi. La polizia ha intercettato l'uomo poco dopo aver trovato il corpo senza vita sul posto, in una zona deserta vicino a un bar. La vittima avrebbe avuto una lite con il sospettato poco prima dell'aggressione, secondo le prime ricostruzioni.

E' stato individuato tramite le telecamere di videosorveglianza della zona in cui si è verificato l'agguato e rintracciato nel tratto aretino dell'A1 dove è stato bloccato da una pattuglia della Polizia stradale E' stato fermato l'uomo ritenuto responsabile dell'omicidio di Kevin Muharremi, il 25enne di origini albanesi, ucciso all'alba a Montecalvoli. Il presunto killer, 20 anni residente a Santa Maria a Monte e connazionale della vittima, è stato rintracciato e fermato nel primo pomeriggio nel tratto aretino dell'autostrada A1, direzione Roma, da due pattuglie della sezione di Battifolle della Polizia stradale. Martedì mattina, le forze dell'ordine hanno arrestato un uomo sospettato di aver ucciso Kevin Muharremi, il giovane di 25 anni di origini albanesi trovato senza vita all'alba a Montecalvoli. Un ventenne connazionale della vittima, è stato bloccato dalla Polizia stradale di Battifolle nel tratto aretino dell'autostrada A1. Il presunto assassino di Kevin Muharremi, 26enne di origini albanesi, ucciso all'alba di oggi, 14 febbraio 2026, a Montecalvoli, in provincia di Pisa, è stato fermato sull'autostrada A1. È stato identificato e bloccato il presunto autore dell'omicidio avvenuto questa mattina a Montecalvoli, in provincia di Pisa. Si tratta di un cittadino italiano che, dopo il delitto, si era dato alla fuga.