Ian Patrick Sardo, 32 anni, accusato dell’omicidio di Renzo Cristofori a Caprarola, ha risposto alle domande degli investigatori e ha dimostrato di essere in grado di intendere e volere. Secondo le prime ricostruzioni, il delitto sarebbe stato pianificato e non un gesto impulsivo. Gli inquirenti hanno trovato prove che indicano una strategia precisa dietro l’azione violenta, smentendo così l’ipotesi di un gesto dettato dall’istinto. Gli investigatori stanno ancora analizzando i dettagli del movente.

Gli esiti della perizia psichiatrica sul 32enne imputato del delitto di Renzo Cristofori, per cui è in corso il processo in corte d'assise a Viterbo Ian Patrick Sardo, il 32enne accusato dell'omicidio di Renzo Cristofori a Caprarola, non è affetto da infermità mentale tale da escludere o scemare la sua responsabilità penale. È quanto emerge dalla perizia psichiatrica firmata dal dottor Carlo Magistri, nominato dalla corte d'assise di Viterbo, che ha stabilito come l'imputato fosse “capace di intendere e volere” al momento dei fatti. Conclusioni condivise anche dal consulente della procura Stefano Ferracuti.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Ian Sardo, accusato di aver ucciso un pensionato a Viterbo nel novembre 2024, è in grado di capire e decidere.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Omicidio a Caprarola, Ian Patrick Sardo capace di intendere e volere: Delitto organizzato, non impulsivo; Omicidio di Caprarola, Sardo capace di intendere e di volere; Uccise un pensionato a Viterbo, Ian Sardo è perfettamente capace di intendere e volere.

Ian McKellen racconta la sua esperienza durante le riprese di #AvengersDoomsday (2026): «È stato divertente lavorare con tutti quei giovani attori, così sicuri delle parti che avevano già interpretato in molti altri film. Io e Patrick [Stewart] siamo arrivati come vet facebook