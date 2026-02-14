Uno studio recente ha scoperto che l’assunzione di Omega-3 potrebbe aumentare il rischio di cancro se mancano specifici enzimi nel nostro corpo. La ricerca ha analizzato il ruolo di certi enzimi nella metabolizzazione di questi acidi grassi, evidenziando come la loro assenza possa alterare l’effetto degli integratori di olio di pesce. La scoperta riguarda milioni di persone che assumono quotidianamente questi prodotti per migliorare la salute.

Gli integratori di olio di pesce sono tra i più utilizzati al mondo per i loro presunti benefici sulla salute. Eppure, una nuova ricerca suggerisce che, in alcuni casi, potrebbero non essere sempre protettivi. Anzi, senza un enzima fondamentale, potrebbero persino favorire la crescita del tumore al colon. Lo studio è stato condotto da Michigan Medicine dell’Università del Michigan insieme all’Università del Texas MD Anderson Cancer Center e pubblicato sulla rivista Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology. I risultati mettono al centro un aspetto spesso sottovalutato: la genetica individuale. 🔗 Leggi su Cibosia.it

© Cibosia.it - Omega-3, svolta choc: possono favorire il cancro se manca questo enzima

Nel pre partita di Torino Milan, Marco Landucci, vice allenatore rossonero, ha commentato le assenze di Allegri e le scelte di formazione, sottolineando l'importanza del derby e il ruolo di Pulisic, mentre ha analizzato il clima che accompagna la sfida.

La guerra dei dazi di Trump rischia di cambiare gli equilibri commerciali mondiali.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Il progetto di Ricerca & Sviluppo FLOWTEX, sostenuto da CTE PRISMA, è stato proposto da COM.I.STRA S.r.l., con la partecipazione di Lanificio Nova Fides S.p.A., Filatura Omega S.r.l. e Tintoria Martelli S.r.l., ed è stato coordinato dal Laboratorio di Internet of facebook