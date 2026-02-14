Francesca Callipari ha vinto il premio Olympus Ars Awards a Milano, portando in mostra la sua interpretazione del corpo, della luce e della rinascita. La sua esposizione si tiene al Museo d’Arte e Scienza, vicino al Castello Sforzesco, durante la prima edizione di questa manifestazione. La premiazione ha attirato numerosi visitatori interessati alle sue opere che esplorano l’identità e la trasformazione.

Olympus Ars Awards: la visione di Francesca Callipari tra corpo, luce e rinascita. Al Museo d’Arte e Scienza di Milano, a pochi passi dal Castello Sforzesco, si è tenuta la prima edizione degli Olympus Ars Awards, un premio dedicato alla valorizzazione del talento di artisti contemporanei italiani e internazionali. Ai microfoni di GBT Magazine, la curatrice e critica d’arte Francesca Callipari ha raccontato la filosofia che anima questa nuova iniziativa culturale. “Siamo all’interno del Museo d’Arte e Scienza di Milano, una location splendida che ospita una collezione permanente di arte buddhista e africana”, spiega Callipari. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

Olympus Ars Awards: arte, temi e visione di Callipari

