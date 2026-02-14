Oltre il tempo Gli anni trascorsi insieme fortificano i sentimenti

Giuseppe ha scritto questa dedica per la persona amata, perché gli anni passati insieme hanno rafforzato il loro legame. Da quando sono stati insieme, i momenti condivisi sono diventati più intensi e significativi. La loro relazione si è consolidata, portando più gioia e serenità nella vita di entrambi.

Alla mia persona speciale, grazie per essere tutta per me, e la vita è più dolce con te al mio fianco. Buon San Valentino da Marino a Patrizia *** Invecchia con me! Il meglio deve ancora venire. Da Tina per Jimmy *** Amore oltre i limiti del tempo, la carezza della vita. Amore che aggroviglia i nostri baci a quei petali di ricordi. La mia mano che cerca la tua, aspettando che il sole faccia capolino sulla linea del mare, un soffio di vento, la tua mano di apre e mi dona quella conchiglia, e ascoltandola col cuore parla solo del tuo amore, il respiro della vita. Antonella *** Già settant'anni suonati pillole a volontà ginnastica posturale per non crollare già.