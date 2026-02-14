Oltre 400 interventi per il vento in due giorni nel nord Sardegna

Il vento forte ha spinto i vigili del fuoco a effettuare oltre 400 interventi nel nord Sardegna in 48 ore. La tempesta ha abbattuto alberi, divelto coperture e danneggiato telefonini e linee elettriche, lasciando molte zone senza corrente. Tra Sassari e la Gallura, le squadre di soccorso sono state impegnate senza sosta per mettere in sicurezza le aree più colpite.

Nord Sardegna Flagellato dal Vento: Oltre 400 Interventi Vigili del Fuoco tra Sassari e Gallura. Un’ondata di maltempo ha messo in ginocchio il nord Sardegna nelle ultime 48 ore, con il vento che ha causato danni diffusi a infrastrutture e abitazioni. I vigili del fuoco hanno effettuato oltre 400 interventi tra le province di Sassari e Gallura, una mobilitazione senza precedenti che testimonia la gravità dell’emergenza e la vulnerabilità del territorio. L’allerta, scattata nella mattinata del 12 febbraio, ha richiesto un dispiegamento di risorse considerevole per far fronte alle numerose richieste di soccorso e garantire la sicurezza della popolazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

