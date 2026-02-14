Olimpiadi Short Track | Sighel travolto ma non sarà ripescato

Pietro Sighel ha subito una pesante caduta durante la gara di short track alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, a causa di un contatto con un avversario. La collisione, avvenuta a metà percorso, ha messo fine alla sua corsa e ha impedito di partecipare al ripescaggio. Sighel, che aveva appena conquistato l’oro nella staffetta mista, si trova ora fuori dalla finale per un incidente che ha sorpreso anche gli spettatori presenti.

Dopo l'impresa che aveva acceso l'entusiasmo azzurro (l'oro nella staffetta mista tagliando il traguardo di spalle) le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 non sorridono a Pietro Sighel. Il Campione italiano di short track, infatti, non si è qualificato nel 1500 metri. Tanta sfortuna per Pietro Sighel. Dopo l'eliminazione nei 1000 metri per la squalifica nei quarti di finale per aver tagliato la traiettoria a un avversario, causandone la caduta, termina anche il sogno dei 1500 metri. Un episodio pesante, soprattutto considerando che Sighel si presentava da numero uno del ranking mondiale e tra i grandi favoriti per la medaglia.