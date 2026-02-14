Olimpiadi Milano Cortina | terminati i preservativi distribuiti gratuitamente Ogni atleta ne ha usati quattro in media

Il comitato organizzatore delle Olimpiadi Milano Cortina ha smesso di distribuire preservativi gratuiti, dopo averne consegnati circa 50.000. Durante i giochi, ogni atleta ha usato in media quattro preservativi, secondo le stime ufficiali. La decisione arriva a pochi giorni dalla fine dell’evento, che ha visto un grande afflusso di partecipanti e spettatori da tutto il mondo.

Milano, 14 febbraio 2026 – Non è un caso, forse, che sia accaduto proprio il giorno di San Valentino, data in cui cade la Festa degli innamorati. I preservativi offerti gratuitamente agli atleti in gara alle Olimpiadi di Milano Cortina sono praticamente andati esauriti. Milano-Cortina 2026, al Villaggio anche i preservativi olimpici Sarà perché non si pagavano (qualcuno potrebbe anche aver fatto scorta), sarà perché i tempi dei digiuni sessuali consigliati dagli allenatori sono definitivamente andati in archivio, sarà perché tutto può diventare gadget o cimelio, sarà quel che sarà. Resta la notizia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Gli atleti statunitensi riceveranno 200mila dollari solo per partecipare alle Olimpiadi di Milano Cortina.

Le Olimpiadi di Milano-Cortina sono le prime senza preservativi distribuiti agli atleti nel Villaggio.

