Olimpiadi Milano-Cortina le gare di oggi | il programma e gli orari

Oggi a Milano-Cortina si svolgono nuove gare delle Olimpiadi invernali, portando in palio medaglie per diverse discipline. La giornata prevede competizioni di sci alpino e pattinaggio di velocità, con gli atleti pronti a sfidarsi sui rispettivi percorsi. Alle 10 del mattino si inizia con le prove di discesa libera, mentre nel pomeriggio si svolgono le finali di short track. I tifosi seguono con entusiasmo le imprese degli sportivi italiani, che cercano di salire sul podio nelle loro specialità.

Anche oggi si assegnano medaglie e continuano le gare alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Nel curling femminile l’Italia è in campo contro la Cina, alle 9.05, e contro la Svezia alle 19.05. La nazionale di hockey maschile gioca contro la Finlandia alla Milano Santa Giulia Ice Hockey Arena (16.40). MilanoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Quanto guadagnano oggi i ristoranti stellati, tra costi, clienti e concorrenza. E c'è chi "rinuncia" alla stella .🔗 Leggi su Milanotoday.it

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Olimpiadi Milano Cortina LIVE: Azzurri in gara oggi + risultati ora #MilanoCortina2026

Argomenti discussi: Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 · Momenti clou che l'hanno resa spettacolare e unica; Milano Cortina 2026: tutti gli eventi e le collezioni moda dedicate alle Olimpiadi; Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara oggi, sabato 7 febbraio; Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara oggi, venerdì 6 febbraio.

Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026Leggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi Milano Cortina 2026, i risultati di oggi: Michela Moioli bronzo nello snowboard ... tg24.sky.it

Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026 aggiornato: Italia a quota 18Per approfondire: Olimpiadi invernali, le medaglie vinte dall’Italia a Milano Cortina 2026 ... tg24.sky.it

Un programma da non perdere in questo Day8 olimpico Segui le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 live su @discoveryplusIT e @HBOMaxitalia facebook

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, si inizia con il curling maschile: c’è Italia-Gran Bretagna x.com