Olimpiadi Milano-Cortina Ilia Malinin ko e i messaggi choc | Non voglio più vivere così

Ilia Malinin ha lasciato le Olimpiadi di Milano-Cortina sconvolto e con parole dure. La causa è stata la sua prestazione deludente, che lo ha portato a dichiarare di non voler più continuare a vivere così. Durante la competizione, il giovane pattinatore ha mostrato segni di grande frustrazione, creando sconcerto tra i presenti.

Sotto le luci fredde del ghiaccio di Milano-Cortina, dove ogni passo sembra risuonare come un giudizio, Ilia Malinin è apparso diverso. Il campione più atteso del pattinaggio artistico ha chiuso la gara individuale con un risultato che ha gelato pubblico e addetti ai lavori: ottavo posto, il peggior piazzamento delle ultime quattro stagioni. Il 21enne statunitense, dato alla vigilia come favorito assoluto per l'oro dopo le brillanti esibizioni nella prova a squadre, ha vissuto una serata storta: due cadute, errori nei salti, combinazioni senza la solita fluidità. Un crollo tecnico e mentale arrivato in mondovisione, senza possibilità di nascondersi. Ilia Malinin, la caduta del pattinatore più atteso a Milano Cortina 2026 Ilia Malinin ha rischiato di conquistare una posizione di rilievo a Milano Cortina 2026, ma una serie di errori nel suo programma libero lo hanno fatto scivolare all'ottavo posto. Olimpiadi Milano-Cortina, il VIDEO del salto mortale all'indietro dell'americano di origini russe Ilia Malinin nel pattinaggio artistico Ilia Malinin ha fatto il primo salto mortale all'indietro nel pattinaggio artistico alle Olimpiadi Milano-Cortina, causando grande stupore tra gli spettatori.