Olimpiadi Milano-Cortina il VIDEO del salto mortale all’indietro dell’americano di origini russe Ilia Malinin nel pattinaggio artistico
Ilia Malinin ha fatto il primo salto mortale all’indietro nel pattinaggio artistico alle Olimpiadi Milano-Cortina, causando grande stupore tra gli spettatori. La manovra, vietata dal 1976, è stata riammessa solo nel 2024, e questa è stata la prima volta che è stata eseguita in una competizione ufficiale in quasi cinquant’anni. Malinin, di origini russe e cresciuto negli Stati Uniti, ha sorpreso tutti con una mossa audace che ha lasciato il pubblico senza parole, atterrando su una superficie di ghiaccio con una precisione incredibile.
Malinin è stato il primo a esibire il salto mortale dopo quasi 50 anni di divieto: bandito nel 1976 l'elemento tecnico fu riammesso nel 2024 Il pubblico delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 è rimasto senza fiato davanti al salto mortale all’indietro di Ilia Malinin, un backflip atterrato su un. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Ilia Malinin, il salto mortale all’indietro rende più affascinante il pattinaggio ma vale poco come punteggio
Novak Djokovic si alza in piedi, sorpreso, mentre il pubblico applaude il salto mortale all’indietro di Ilia Malinin.
Ilia Malinin sconvolge le Olimpiadi con il salto mortale all’indietro che era vietato da 50 anni
Ilia Malinin ha fatto il colpo a sorpresa alle Olimpiadi.
