Olimpiadi Milano-Cortina il VIDEO del salto mortale all’indietro dell’americano di origini russe Ilia Malinin nel pattinaggio artistico

Ilia Malinin ha fatto il primo salto mortale all’indietro nel pattinaggio artistico alle Olimpiadi Milano-Cortina, causando grande stupore tra gli spettatori. La manovra, vietata dal 1976, è stata riammessa solo nel 2024, e questa è stata la prima volta che è stata eseguita in una competizione ufficiale in quasi cinquant’anni. Malinin, di origini russe e cresciuto negli Stati Uniti, ha sorpreso tutti con una mossa audace che ha lasciato il pubblico senza parole, atterrando su una superficie di ghiaccio con una precisione incredibile.