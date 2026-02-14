Olimpiadi Milano Cortina 2026 | tutti i podi di sabato 14 febbraio Primo storico oro per il Brasile

Il giorno 8 delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 ha regalato emozioni con otto finali che hanno assegnato medaglie, tra cui il primo oro storico per il Brasile. La giornata si è aperta con le gare di sci e biathlon, coinvolgendo atleti di tutto il mondo in prove intense e spettacolari. Tra le protagoniste, la staffetta femminile di sci di fondo e la sprint femminile di biathlon, che hanno attirato l’attenzione di tutti gli appassionati. Le competizioni più attese sono state il gigante maschile di sci alpino e la gara di salto con gli sci, che hanno visto sfide serrate tra

Nel Giorno 8 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 andranno in scena otto finali che assegneranno medaglie, ovvero la staffetta femminile di sci di fondo, le dual moguls femminili di sci freestyle, il gigante maschile di sci alpino, la sprint femminile di biathlon, i 500 maschili di speed skating, l'individuale femminile di skeleton, il trampolino grande maschile di salto con gli sci ed i 1500 metri maschili di short track. PODI OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026. Sabato 14 febbraio SCI FREESTYLE – Dual moguls femminili 1) ANTHONY Jakara (Australia) 2) KAUF Jaelin (Stati Uniti) 3) LEMLEY Elizabeth (Stati Uniti) SCI DI FONDO – Staffetta 4×7.