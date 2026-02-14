Olimpiadi Milano Cortina 2026 le speranze di medaglia dell’Italia oggi Borsino e percentuali 14 febbraio

L’Italia punta alle medaglie alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo aver visto i primi risultati nelle discipline di sci alpino di oggi. La gara di gigante maschile a Bormio si svolge tra le 10.00 e le 13.30, su una pista che si presenta pianeggiante e senza ostacoli tecnici impegnativi, come si è notato nello slalom della combinata.

SPERANZE DI MEDAGLIA ITALIA OLIMPIADI 2026 (14 FEBBRAIO). SCI ALPINO . Ore 10.00 e 13.30: gigante maschile (Bormio) La pista, come si è visto nello slalom della combinata, è piuttosto piatta e senza particolari difficoltà tecniche. Ciò avrà come effetto un probabile appiattimento dei valori. Non è affatto detto dunque che ad imporsi siano gli svizzeri Marco Odermatt e Loic Meillard. Ambiscono al titolo anche gli austriaci Marco Schwarz, Stefan Brennsteiner e Raphael Haaser (attenzione a lui su questo pendio.) e, soprattutto, il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen. Per quanto riguarda l’Italia, Alex Vinatzer si giocherà forse l’occasione maggiore della sua Olimpiade, considerando quanta fatica sta facendo in slalom. 🔗 Leggi su Oasport.it

