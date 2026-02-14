Olimpiadi Milano Cortina 2026 | il programma di domani 15 febbraio Orari tv ordine delle gare

Il programma di domani alle Olimpiadi Milano Cortina 2026 prevede l’assegnazione di nove medaglie, tra cui spiccano le gare di sci di fondo, biathlon e snowboardcross. La giornata si apre alle prime luci del mattino con le staffette maschili di sci di fondo, mentre nel pomeriggio si svolgono le finali di dual moguls e salto con gli sci. Sono attese molte tensioni tra gli atleti, con le telecamere puntate sui duelli più attesi.

Domani, domenica 15 febbraio, si assegneranno altre medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: saranno 9 i titoli in palio, ovvero quelli della staffetta maschile di sci di fondo, delle dual moguls maschili di sci freestyle, del gigante femminile di sci alpino, delle pursuit di biathlon, dei 500 femminili di speed skating, delle gare a coppie miste di snowboardcross e skeleton, e del trampolino grande femminile di salto con gli sci. Oltre alle finali in programma, proseguiranno le fasi a gironi dei tornei di hockey ghiaccio maschile e di curling maschile e femminile, si disputeranno le qualificazioni maschili del big air dello sci freestyle, ed inizieranno le gare del monobob femminile, del team pursuit maschile di speed skating e delle coppie d'artistico di pattinaggio.