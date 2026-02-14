Olimpiadi Milano-Cortina 2026 hockey sul ghiaccio femminile | troppo Usa per l’Italia Finisce il sogno

Le ragazze italiane dell'hockey su ghiaccio sono state eliminate dal torneo alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, perché gli Stati Uniti hanno dominato la partita. La squadra americana ha dimostrato tutta la sua forza, superando le avversarie italiane con un punteggio netto. Durante l'incontro, il pubblico ha applaudito le azzurre, anche se il risultato ha messo fine al loro sogno di raggiungere le semifinali.

Il sogno olimpico delle azzurre dell’hockey su ghiaccio si ferma a un passo dalle semifinali, ma il rumore degli applausi che ha accompagnato la loro uscita di scena a Milano Cortina 2026 risuona più forte di qualsiasi verdetto del tabellone. Nonostante il pesante passivo finale, il percorso della nazionale italiana rimarrà scolpito nella storia dello sport invernale tricolore come un esempio di resilienza e crescita esponenziale. Affrontare le giganti degli Stati Uniti era una missione ai limiti dell’impossibile, eppure le nostre atlete sono scese sul ghiaccio con la consapevolezza di chi non ha nulla da perdere e tutto da dimostrare, onorando la maglia fino all’ultimo secondo di gioco. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Olimpiadi Milano-Cortina 2026, hockey sul ghiaccio femminile: troppo Usa per l’Italia. Finisce il sogno Olimpiadi Milano-Cortina 2026, hockey sul ghiaccio femminile: l’Italia cerca un posto in semifinale L’Italia lotta per raggiungere la semifinale nel torneo di hockey sul ghiaccio femminile alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, dopo aver vinto una partita difficile contro una squadra forte. Hockey ghiaccio, l’Italia femminile può stupire alle Olimpiadi 2026. E c’è un sogno nel cassetto… La nazionale italiana femminile di hockey su ghiaccio si prepara alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. UNA VOCE OLIMPICA! FRANCO BRAGAGNA passa dal BSMT! Argomenti discussi: Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 · Momenti clou che l'hanno resa spettacolare e unica; Cosa fare a Milano durante i Giochi Invernali Milano Cortina 2026; Risultati Olimpiadi di Milano Cortina 2026: Tutte le medaglie e i podi dell'Italia; Tutti gli appuntamenti dell'Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026. Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026Leggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi Milano Cortina 2026, i risultati di oggi: Michela Moioli bronzo nello snowboard ... tg24.sky.it Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026 aggiornato: Italia a quota 18Per approfondire: Olimpiadi invernali, le medaglie vinte dall’Italia a Milano Cortina 2026 ... tg24.sky.it Un programma da non perdere in questo Day8 olimpico Segui le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 live su @discoveryplusIT e @HBOMaxitalia facebook Olimpiadi Milano-Cortina 2026, si inizia con il curling maschile: c’è Italia-Gran Bretagna x.com