Olimpiadi Invernali | con l' oro di Braathen si sblocca anche il Sudamerica E gli altri continenti?

La copertina della giornata di Milano Cortina è tutta di Lucas Pinheiro Braathen, vincitore del gigante e prima medaglia d'oro alle Olimpiadi invernali nella storia del paese per cui gareggia dal 2024, il Brasile. A rendere la sua impresa ancora più speciale, però, c'è il fatto che il risultato di Braathen segna anche la prima storica medaglia d'oro del Sudamerica ai Giochi Invernali. Una vittoria nettissima, con un vantaggio di più di un secondo da tutti gli altri atleti, a esclusione del campione in carica Odermatt. Ma vediamo quali sono le prime medaglie d'oro dei vari continenti ai Giochi Invernali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Lucas Pinheiro Braathen ha conquistato la medaglia d’oro nello slalom gigante a Milano-Cortina 2026, diventando il primo atleta brasiliano a salire sul podio alle Olimpiadi invernali.

