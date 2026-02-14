Auro Bulbarelli sostituisce Paolo Petrecca alla telecronaca della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali, a causa delle polemiche che avevano coinvolto il suo collega. La decisione arriva dopo le recenti discussioni sui social, che avevano messo in evidenza alcune sue dichiarazioni passate. Bulbarelli si prepara a raccontare l’ultimo evento delle Olimpiadi, portando in onda la sua esperienza e il suo stile diretto.

La Rai fa marcia indietro sulle Olimpiadi invernali e richiama Auro Bulbarelli per la telecronaca della cerimonia di chiusura. Non sarà quindi Paolo Petrecca, bersagliato da pesantissime critiche per il suo racconto della cerimonia di apertura, a seguire per la Rai l’evento in programma il 22 febbraio a Verona. Auro Bulbarelli si era chiamato fuori dopo le polemiche sulla rivelazione della partecipazione di Mattarella. Notizia in aggiornamento . 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Olimpiadi invernali, Auro Bulbarelli prende il posto di Paolo Petrecca per la cerimonia di chiusura sulla Rai

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi, Paolo Petrecca, direttore di RaiSport, ha preso il posto di Auro Bulbarelli e ha iniziato a commentare l’evento.

La Rai ha scelto di affidare la copertura della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano-Cortina ad Auro Bulbarelli, dopo le polemiche scatenate dalle gaffe di Petrecca.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Bulbarelli, la gaffe costa caro: anticipa la sorpresa di Mattarella ed è punito. Escluso dalla telecronaca; Bulbarelli punito per la gaffe su Mattarella: il direttore di RaiSport Petrecca si mette a commentare la…; Cerimonia apertura Olimpiadi 2026, la Rai punisce Bulbarelli per lo spoiler su Mattarella: ci sarà Petrecca; Olimpiadi 2026, Bulbarelli ‘spoilera’ Mattarella e la Rai lo cancella dalla cerimonia: chi lo rimpiazza.

La Rai chiama Bulbarelli per la telecronaca di chiusura delle Olimpiadi, la decisione dopo il disastro PetreccaAuro Bulbarelli seguirà la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali con la telecronaca in diretta dall'Arena di Verona ... fanpage.it

Auro Bulbarelli guiderà la telecronaca della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano-CortinaSarà Auro Bulbarelli a condurre la telecronaca della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina per la Rai, secondo quanto riferito da fonti interne. Il ... ilmattino.it

Presa la decisione dopo aver escluso Petrecca: a commentare la Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi Invernali di #MilanoCortina2026 sarà il giornalista Auro Bulbarelli, affiancato dal soprano Cecilia Gasdia, Sovrintendente dell’Arena di Verona -Adnkrono x.com

+++ Fuori Petrecca, arriva Bulbareli++ Sarà Auro Bulbarelli a condurre la telecronaca sulla Rai della cerimonia conclusiva delle Olimpiadi Milano-Cortina. Il giornalista aveva chiesto con una lettera di non condurre la telecronaca della cerimonia di apertura do facebook