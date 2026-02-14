Olimpiadi invernali | Altamura curling Due atlete inaspettate e brave

Due atlete di curling di Altamura hanno sorpreso tutti alle Olimpiadi invernali perché hanno dimostrato grande abilità, nonostante siano considerate outsider. La loro partecipazione ha attirato l’attenzione di molti, soprattutto dopo aver vinto alcune partite decisive. La loro presenza nel torneo internazionale rappresenta un risultato importante per lo sport locale.

Le Olimpiadi invernali conquistano davvero tutti. Lo conferma quanto documentato dall'antico forno Santa Caterina di Altamura. Complimenti per l'originalità e la simpatia.

Olimpiadi invernali, il curling delle nonnine del forno di Altamura: medaglia d'oro in simpatia – VIDEO

La febbre per il curling prende anche le nonnine del panificio di Altamura, il siparietto con pentolone e ramazze