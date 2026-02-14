Olimpiadi il medagliere aggiornato | Italia ancora seconda gli USA inseguono

L’Italia mantiene la seconda posizione nel medagliere delle Olimpiadi, perché ha conquistato nuove medaglie ieri, rafforzando il suo piazzamento. Gli Stati Uniti cercano di recuperare, ma gli atleti italiani continuano a ottenere risultati importanti. La competizione entra nella fase decisiva e ogni gara può cambiare gli equilibri in classifica.

L’Italia non scende nel medagliere, anzi continua a proteggere la seconda posizione: alle spalle degli Azzurri ci sono Stati Uniti e Francia Non è il momento di arrendersi, anzi si deve spingere al massimo per raggiungere i massimi obiettivi. Tranne qualche eccezione, gli atleti italiani non hanno affatto deluso alle Olimpiadi fino a questo momento. Ci sono delle storie bellissime da raccontare, come quella di Francesco Lollobrigida. La mamma più amata d’Italia ha portato a casa due ori straordinari, uno più bello dell’altro, dando delle emozioni incredibili. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it

Gli atleti italiani continuano a salire sul podio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

L’Italia si trova al secondo posto nel medagliere delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, grazie alle buone prestazioni degli atleti italiani.

